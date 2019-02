Kamervragen over niet meer uitgedeelde boetes natuurverstoring Waddenzee

De fractie van D66 in de Tweede Kamer heeft aanvullende vragen gesteld aan de ministers Schouten en Van Nieuwenhuizen over boetes voor het verstoren van de natuur op de Waddenzee. Die worden niet meer uitgedeeld, omdat de wetgeving die ruimte niet geeft. Bovendien is er een capaciteitsprobleem. Eerder stelde Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren al vragen aan de ministers.