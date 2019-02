Forum voor Democratie en DENK willen meedoen aan Statenverkiezingen

Vrijdag wordt duidelijk of de partijen ook echt aan alle voorwaarden doen. Daar beslist het centraal stembureau in Fryslân over. Dan worden ook de kandidatenlijsten vastgesteld.

Ook 50PLUS en de PVV hebben zich in alle provincies aangemeld. Dat geldt ook voor VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. De SGP doet in 9 van de 12 provincie mee, waaronder Fryslân.