Ooststellingwerf is "supertrots" op bouwprijs voor Biosintrum

"Wij zijn supertrots, kun je wel stellen", zegt wethouder Hijlkema. "Wij hadden al een paar keer meegedaan aan andere prijzen, bijvoorbeeld voor de meest duurzame gemeente of de meest duurzame regio. Maar nu wij deze prijs hebben gewonnen, kunnen wij daar wel heel blij mee zijn. Zeker omdat er ook bouwprojecten meededen uit bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht."

Het Biosintrum moet in maart open zijn. Het bouwproject is bijzonder, omdat het voor een groot deel gebouwd wordt met circulaire materialen en het volledig energieneutraal is. Het gebouw is eigendom van de gemeente Ooststellingwerf en de provincie Fryslân. Het centrum is bedoeld voor scholen en ondernemers.

"Een beetje een architectuurprijs"

De prijs is prestigieus, zegt projectleider Rob van der Hoek. "De architect dient het in. Het is dus een beetje een architectuurprijs. Wanneer je daar dan als bouwer bij wordt betrokken, als partner, dan is het wel heel mooi dat je de die prijs wint."

"Wij willen in onze regio inzetten op biobased bouwen", vult Hijlkema Van der Hoek aan. "Dat is hier aardig gelukt, bijvoorbeeld met het isolatiemateriaal dat van oude spijkerbroeken is gemaakt."