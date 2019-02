Hein de Graaf heeft atelier in gemeentekantoor: "Iedereen gaat weg met een glimlach"

"Rousseau was een groot project in 1988 met onder andere ook een beeldentuin en een theaterproject. Ik krijg daar nog steeds een glimlach van als ik eraan terugdenk", vertelt Hein de Graaf.

Zijn werken van ruim een meter bij anderhalve meter hingen altijd in De Harmonie. "Ik heb ze in bruikleen gegeven, maar er is niet zo goed opgepast. Iemand is er een keer tegenaan gelopen, her en der zaten scheuren, krassen en deuken. Een was zelfs kwijtgeraakt. Toen Arthur Oostvogel zijn afscheid als directeur aankondigde, vroeg hij me om de werken te restaureren. Hij wilde de boel netjes achterlaten."

Waarom werkt hij in het gemeentekantoor?

"Hier stond het grote DNA-kunstwerk, maar dat is begin januari weggehaald. De plek kwam dus leeg en de directie vroeg zich af: wat nu. Een plantenbak is ook wat karig. Ik heb gewoon mijn atelier hier ingericht en dat was direct akkoord."

'Wachtverzachter'

Op deze plek komen veel mensen. "Ik ben de hele dag in gesprek. Ze vragen waar het over gaat. Ik vertel wel twintig keer hetzelfde, maar dat maakt me helemaal niet uit. Het is niet meer een steriele, zakelijke hal. Ik voel me een 'wachtverzachter'. Mensen uit alle lagen komen langs om een praatje te maken. Iedereen gaat weg met een glimlach."