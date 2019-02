Geen 291, maar zeker 345 containers overboord geslagen bij MSC Zoe-ramp

De rederij komt nu pas met deze informatie, omdat het schip eerst na lange tijd de lading kon lossen in de haven van Gdansk in Polen. Daarbij bleek dat er meer containers overboord waren geslagen. Nadat in de nacht van 1 op 2 januari de containers in het water zijn geraakt, is de MSC Zoe eerst naar de haven van Bremen gevaren om het eerste deel van de lading te lossen, inclusief de containers met schade.

Begin februari is de rest gelost in Gdansk. De containers stonden na het incident schots en scheef aan boord. De rederij heeft toen een eerste inschatting gemaakt en die nu bijgesteld. Er zijn niet meer containers met gevaarlijke stoffen verloren gegaan. Rijkswaterstaat houdt toezicht op de berging van de containers.