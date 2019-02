Klokken en eeuwenoud uurwerk in kerk Idaerd worden opgeknapt

Vooral de kleine klok is in historisch opzicht waardevol. Die is gemaakt in de eerste helft van de 14e eeuw.

Eigenaar van het kerkje is Monumentenstichting Boarnsterhim. Die is ook opdrachtgever van de restauratie. De restauratie is voorbereid en wordt begeleid door de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland en wordt uitgevoerd door Vellema Torenuurwerken uit Hallum.