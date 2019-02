Plastic afval vooral op Schier en Rottum, oostelijk Ameland nog niet in kaart

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zijn al goed op weg met het in kaart brengen van het plastic in het Waddengebied. Het plastic afval, dat door de containerramp in zee viel, is met name op Schiermonnikoog en Rottum aangespoeld. Dat meldt RTV Noord. Ook op Ameland is dat waarschijnlijk het geval, maar dat beeld is nog niet compleet.