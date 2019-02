Actrice en theatermaker Brecht Wassenaar wil graag zien en weten wat anderen doen. "Wij moeten niet op een eilandje blijven zitten, maar elkaar inspireren." Het Culturele Hoofdstadjaar verraste haar. "Ik ontdekte dat er heel veel kunstenaars in Fryslân zijn, maar wist van tevoren niet dat ze hier waren. En dan voel ik mijzelf redelijk open minded, iemand die verder kijkt dan mijn eigen theaterdiscipline."

Acteur Lourens van den Akker wil graag ook buiten Fryslân worden gezien. "Dat we een collectief kampitaal met zijn allen maken, waar we trots op zijn en ook mee naar buiten toe treden, nationaal en internationaal. Dat ons werk vanuit Fryslân meer te zien is, dus niet alleen voor Friezen."

Muzikant Jamila Faber wil met haar muziek landelijk doorbreken. "We moeten onszelf serieus blijven nemen en Fryslân niet als een soort van opstapje naar de Randstad zien. Dat is niet de heilige graal. Dat we een trots hebben over waar we vandaan komen. Dat je tevreden kunt zijn met waar je bent."

"Ook in 2028 op de kaart"

Een van de organisatoren van de bijeenkomst is Sjoerd Bootsma. Hij was betrokken bij Culturele Hoofdstad en is nu bezig met plannen voor de toekomst. "Culturele Hoofdstad heeft heel veel wind in de rug gegeven aan een nieuwe generatie makers in Fryslân en die moet je hier houden. We moeten ze een kans geven om mooie dingen te maken, zodat we ook in 2028 weer op de internationale kaart staan."

Bootsma heeft een hoop dingen gehoord die hij wil gebruiken bij het maken van de plannen. "Onze legacy van Culturele Hoofdstad is de toekomst van de generatie van 2028. We moeten het samen met de jongere generatie gaan maken." Op 28 februari maakt hij de culturele vervolgplannen bekend. Concreet voor 2019 en 2020, met een blik op de toekomst tot 2028.