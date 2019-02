Leeuwarden zoekt naar alternatieven voor levende kerststal na vragen van Partij voor de Dieren

De gemeente komt met dit standpunt naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren. De partij was kritisch over de levende kerststallen bij het Charles Dickens-evenement, eind vorig jaar in Leeuwarden.

Volgens de PvdD zorgden de levende kerststallen voor stress bij de dieren. De gemeente Leeuwarden denkt dat dat wel meevalt. "De dieren kwamen van een klein dierenpark. Ze zijn drukte gewend met mensen en vooral kinderen."

Toch wil ook de gemeente het liefst geen kerststal met levende schapen, geiten en ezels, al zit een verbod zoals de PvdD graag wil, er niet in. "Een levende kerststal hoeft niet per definitie slecht te zijn voor de dieren. Mede gezien de status 'meest diervriendelijke gemeente van Nederland' en het feit dat het college dierenwelzijn belangrijk vindt, wil het college naast het aanmoedigen van alternatieven in goed overleg met de organisatoren het dierenwelzijnsaspect bespreken."