A6 richting Joure is na dodelijk ongeluk gedeeltelijk weer open

Door het ongeval was de snelweg tussen de afslag naar Oosterzee en het knooppunt bij Joure afgesloten. Rijkswaterstaat had een omleiding ingesteld via de afslag naar Sint Nicolaasga en riep mensen die vanuit de Noordoostpolder naar Fryslân willen op, om om te rijden via Zwolle, Meppel en Heerenveen.

De weg ging rond 11.30 uur weer open. Daarbij is nog wel één rijstrook dicht vanwege opruimwerkzaamheden.