Zandsuppletie op Ameland met inhoud van "2500 vuurtorens"

De zandsuppleties beginnen in maart op het noordwestpunt van het eiland. Daar wordt het zand direct op het strand aangebracht. Dat neemt zo'n acht weken in beslag. Daarna wordt in het midden van het eiland zand dicht onder de kust aangebracht.

Ameland zit in de top vijf van kustvakken waar Rijkswaterstaat met zand de natuur een handje moet helpen. Het water in het zeegat tussen Ameland en Terschelling zet veel druk op beide eilanden doordat zandplaat Bornrif het water naar de zijkanten wegzet. Daar lijdt de oostkust van Terschelling onder. Daarnaast is het strand aan de Amelander kant erg smal aan het worden.

De kust op Ameland heeft verder veel last gehad van harde wind, maar de veiligheid is niet in gevaar. Met de belangrijkste waterkeringen is namelijk niets mis.