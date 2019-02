Provincie wil met opleiding voor jonge exporttalenten de export bevorderen

De nieuwe exportspecialisten kunnen Friese bedrijven helpen met zakendoen in het buitenland. De komende twee jaar moeten dertig personen de opleiding afronden.

Naast de inzet van jonge exportdeskundigen heeft de provincie ook andere stimulerende middelen bedacht. Zo krijgen Friese ondernemers subsidie voor maximaal een derde van de kosten die bij de activiteiten rondom de uitvoer komen kijken. Daarvoor moeten ze dan wel een exportmedewerker in dienst nemen.

Met de maatregelen wil gedeputeerde Sander de Rouwe bolwerken dat in 2020 tien procent van de Friese bedrijven haar product of dienst exporteert. In 2017 was dat ruim acht procent. Fryslân heeft met dat percentage provincie Utrecht ingehaald. Ook Groningen komt in zicht, zegt De Rouwe. De overige provincies exporteren nog wel (veel) meer dan Fryslân.