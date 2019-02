Cees Roozemond gaat in gesprek met "team-Riemer"

Roozemond was van 1982 tot en met 1997 directeur van Ceteco, een handelshuis dat in 1999 failliet ging. Hij heeft daarna veel in de paardenwereld gedaan. Roozemond was voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Friesche Paarden en is no bestuursvoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

Ook is Roozemond voorzitter van het project op de Afsluitdijk. Daarbij was-ie eigenaar van Stal Groeneweg in zijn woonplaats Bergen. Roozemond's vader was voorzitter van Cambuur en in 1989 waarnemend burgemeester van de gemeente Smallingerland. Hij woonde tot 2005 in Goënga.

Daarnaast is Roozemond sinds 2014 voorzitter van de raad van commissarissen van Thialf. In 2016 kwam hij in het stichtingsbestuur van sportclub Heerenveen. Dat stichtingsbestuur zei het vertrouwen op in algemeen directeur Luuc Eisinga en de raad van commissarissen met Jorrit Jorritsma, Gerard Kremer en Hans Westerhof. Daarna nam Roozemond plaats in de tijdelijke raad van commissarissen en nu wordt hij dus (tijdelijk) algemeen directeur.