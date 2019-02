In jubileumjaar 2019 is Statenjacht Friso meerdere keren voor het publiek te zien

Van 26 april tot 1 september is er een expositie over het Statenjacht in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Ook de vlootschouw bij koninklijke zeilvereniging Oostergoo op 25 mei in Grou is een hoogtepunt. Met de stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten is de zeilvereniging er verantwoordelijk voor dat het jacht behouden is gebleven. De provincie kocht het gerenoveerde jacht in 1954. Er was toen ook buitenlandse belangstelling voor het jacht.