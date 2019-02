Nieuwe voorstelling Inez Timmer, Vijf minuten voor aanvang, zaterdag in Sneek in première

Zonder dalen geen hoogtepunten

Timmer haar nieuwste voorstelling Vijf minuten voor aanvang gaat over haar leven. In de voorstelling vertelt ze grappige anekdotes, maar ook beleefde dieptepunten. "Als je het dal nooit ziet, kun je ook geen pieken voelen", zegt Timmer.

"Het is ook een boodschap voor de jongere generatie: Volg je hart, maar leef wel met de consequenties. Het is niet altijd leuk. Oudere mensen van 60+, die zich wel eens onzichtbaar voelen, wil ik meegeven dat ze niet onzichtbaar hoeven te zijn. Ook als je de zestig bent gepasseerd, kun je op het toneel staan."

"Vijfentwintig jaar geleden vertrok ik naar Oostenrijk. Daarvoor was ik al twee jaar bezig, dus in totaal werk ik nu 27 jaar als professioneel actrice/zangeres. Daarvoor had ik al mooie dingen gedaan, maar dan meer als hobby."

Dramatisch telefoontje vijf minuten voor begin optreden

Toen Timmer 22 jaar oud was, kreeg ze vijf minuten voor de aanvang van een Irolt-optreden een telefoontje met het bericht dat haar vader zelfmoord had gepleegd. Hij was depressief. Die periode leefde ze in een emotionele rollercoaster, maar het was ook een omslagpunt en het begin van bewustwording. "Ik wist toen dat als je niet gelukkig bent in je werk of relatie, woonsituatie of huwelijk, dat je er dan wat aan moet veranderen. Je hebt maar één leven."

Tien jaar later zette Timmer haar woorden om in daden. Ze was toen docente Engels en deed een toelatingsexamen voor het conservatorium in Hilversum. "Eerder durfde ik dat niet."

Liefde op de 'loveboat'

Later werkte Inez onder andere op cruiseschepen. "Een van de schepen was de Ancona, dat was de eerste Duitse 'loveboat'. Ik ontmoette daar de liefde van mijn leven."

Van musicals naar kleinere zalen; het is geen moeilijke omslag voor Timmer. "Want zo ben ik ook begonnen", legt ze uit. "Zingend op de biljarttafel van het café, met Irolt en jazzconcerten. Later stond ze in de grotere theaters met meer dan duizend toeschouwers."