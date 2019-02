Nieuwe film van Mirjam de With, Taiki, in Zweden opgenomen

Zoektocht naar een jongetje

Taiki gaat over de zoektocht naar een jongen die op vakantie in Zweden uit de auto wordt gezet, en daarna verdwijnt. Zijn ouders zetten hem uit de auto, maar als ze spijt krijgen en terugrijden naar de plek waar ze hem achterlieten, is het jongetje verdwenen.

Het verhaal is afkomstig uit Japan. De With las een stukje in de krant over een jongetje dat dagenlang in Japan was vermist, nadat zijn ouders hem uit de auto hadden gezet. Ze knipte het artikel uit en stopte het in haar inspiratiemap.

Wolf

Dat de film in Zweden is opgenomen, heeft twee redenen: ten eerste is De With gek op het land en heeft ze er gestudeerd. Ten tweede werd er voor de film een locatie gezocht waar ook echt wolven voorkomen. "Inmiddels is dat gewoon in Nederland, maar toen de film twee jaar geleden werd opgenomen was dat nog niet zo", legt Mirjam uit.