Gedeputeerde Sietske Poepjes geeft zich op voor Heel Holland Bakt

Gedeputeerde Sietske Poepjes gaat zich opgeven voor het populaire programma Heel Holland Bakt. In haar vrije tijd is Poepjes vaak fanatiek aan het bakken. In het radioprogramma Sneon in Fryslân heeft ze een eigen rubriek, waarin ze recepten deelt. Poepjes wil nu proberen om aan heel Nederland te laten zien dat ze een hele goede taartenbakker is.