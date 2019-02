In 2025 meer biodiversiteit en volkomen duurzame landbouw in Fryslân

Dat is een van de doelstellingen van de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten presenteerde dinsdagmiddag de nieuwe omgevingsvisie voor Fryslân. De visie heeft als titel 'De Ruimte Delen' gekregen. In de visie staat hoe Fryslân zich de komende jaren moet ontwikkelen. Over zes jaar moet de landbouw volkomen duurzaam zijn. Nieuwe kippen- en varkensbedrijven worden niet meer toegestaan. Eventuele uitbreiding van bestaande bedrijven mag in sommige gevallen nog wel, bijvoorbeeld wanneer het welzijn van de dieren in het geding is.