Leeuwarder familie gaat al pannenkoeken bakkend op reis door Europa

Met zijn vieren zullen ze in een campertje door Europa rijden. "Voordat we kinderen hadden, in 2007 was dat, hebben we ruim een half jaar door Azië gereisd", legt Tim uit. "Dat gevoel willen we heel graag weer een keertje terug en ook beleven met de kinderen." "We hadden zoiets van: als we het willen gaan doen, moeten we het nu doen. De kinderen zijn nog vrij jong, dus dan is het nog mogelijk om zoiets te ondernemen", zegt Sonja.

Gezelligheid en verbinding

Het wordt niet gewoon wat rondrijden en vakantie vieren, maar het doel is om pannenkoeken te bakken van streekproducten voor andere Europeanen. Sonja: "We willen heel graag iets doen voor mensen die het minder goed hebben, eenzame ouderen, vluchtelingen, weeskinderen, en toen kwamen we op het idee om pannenkoeken te bakken. Pannenkoeken staan voor gezelligheid, verbinding en kind zijn. Eigenlijk iedereen vind een pannenkoek wel lekker."