Werkstraf voor moeder die minderjarige dochter aanbiedt voor seksuele handelingen

De vrouw liet haar toen 14-jarige dochter een 42-jarige man uit Noord-Holland masseren, nadat ze zelf seks met de man had gehad. De dochter was naakt en de man droeg alleen een boxershort. De moeder had het meisje onder druk de massage uitvoeren. De man uit Schagen kreeg een werkstraf van 200 uren.

Enkele maanden later moest het meisje seks hebben met een 33-jarige inwoner van Heerenveen. De moeder bracht haar dochter zelf naar de man toe. De man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden.

De vrouw kreeg behalve haar taakstraf ook een dag celstraf opgelegd. De rechter houdt daarbij rekening met het feit dat de moeder een kwetsbaar persoon is.