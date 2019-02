Schaatsfabrikant Wouter Zandstra overleden

Wouter Zandstra is in familiekring in stilte begraven. Een man die hem goed kende, is Cor Faber. Hij is oud-eigenaar van Faber Sports in Heerenveen. Volgens Faber was Zandstra een man die altijd voor een ander klaarstond.

Uitvinder

Wouter Zandstra was ook de bedenker van de zogeheten combi-noor: een ijshockeyschoen op een noor. Ook bedacht hij de easy glider. Dit is eigenlijk een kunststof houtje. Zandstra was een man die vooral naar de breedtesport keek. Zoveel mogelijk mensen moesten kunnen worden bediend.