Piet ziet Omroep MAX wel zitten: "Moet maar eens koffiedrinken met Jan Slagter"

Nadat het nieuws maandag naar buiten kwam dat Piets contract bij SBS6 niet wordt verlengd, werd hij overspoeld met reacties. Er zijn inmiddels diverse petities en Facebookpagina's opgezet met 'Piet moet blijven' en er is zelfs een demonstratie aangekondigd voor 8 maart. De weerman is flink onder de indruk van alle steun die hij uit het hele land krijgt. "Ik had dit niet verwacht, het is hartverwarmend. Heel Nederland is ontploft."

"Piet is een icoon"

Een van de mensen die het voor Piet opneemt, is directeur Jan Slagter van Omroep MAX. Hij ziet Piet als een fenomeen, iemand die zijn plek verdient in het medialandschap. "Hij is een icoon, hij is de bekendste weerman van Nederland, hij scoort torenhoge kijkcijfers. Ik snap echt niet wat er in het hoofd van John de Mol is omgegaan, om te zeggen: we verlengen je contract niet."

Koffie met oranjekoek

Slagter wil graag met Piet om tafel om de mogelijkheden te bekijken. "Als er iemand is die bij MAX past, is het Piet. Maar het moet allemaal wel mogelijk zijn. Ik ga bij Piet een keer koffiedrinken en een stukje oranjekoek eten, en dan moeten we maar kijken waar we uitkomen."

Piet Paulusma zelf laat alle opties over een werkgever open, maar staat positief tegenover het voorstel van Slagter. "We gaan lekker een kop koffie drinken, we zijn elkaar al vaker tegengekomen, en we zullen zien of het lukt."