Leeuwarder kunstenaars zoeken onderdak

Het culturele hoofdstadjaar heeft kunstenaars en andere creatievelingen in Leeuwarden een flinke boost gegeven. Maar er is ook een keerzijde, want er is bijna geen plaats voor deze groep. De gemeenteraad praat woensdagavond over de culturele broedplaatsen. Een van de mogelijke plaatsen voor de kunstenaars zou het Cornelis Troost Atelier kunnen zijn in de Leeuwarder wijk Huizum West. Sinds de sluiting van deze oude ambachtsschool tien jaar geleden, hebben zo'n dertig kunstenaars hier nu een plaats gevonden, en er is ruimte voor veel meer. Toch zitten er haken en ogen aan deze locatie.