Directeur Smals stoort zich aan "zelfbenoemde deskundigen"

De raad van de Fryske Marren moet zich niet laten leiden door "onderbuikgevoelens en verdachtmakingen." Met die boodschap kwam de directeur van zandwinningsbedrijf Royal Smals maandag naar Joure. Volgens directeur Resie Reijnders is de gemeenteraad onder druk komen te staan van negatieve verhalen in de pers en op sociale media over de zandwinningsplannen in het IJsselmeer.