Nieuw meerdaags muziekfestival op Terschelling

Eilân moet een festival worden met een brede selectie aan muzikanten: van bandjes en singer songwriters tot DJ's en elektronische muziek. De organisatie is in handen van Chasing the Hihat uit Amsterdam, in samenwerking met Mojo. Het is voor het evenementenbureau een stap buiten de comfortzone: al de andere festivals van het bureau vinden plaats in Amsterdam en Ruigoord.

De bezoekers van het festival kunnen overnachten op Camping Cupido, de Kooi en bungalowpark de Riesen. Iedereen met een eilander bootpas mag Eilân gratis bezoeken.

Inspraak

De afgelopen 18 maanden heeft de organisatie onderzoek gedaan op het eiland om te zien hoe ze het festival het beste kunnen organiseren. Volgens Chasing the Hihat zijn de reacties van de instanties op het eiland positief. Toch willen ze inwoners en ondernemers nog de kans geven om hun mening te geven over de plannen. Een bijeenkomst hiervoor zal begin april plaatsvinden.