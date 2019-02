Al 20.000 zeekoeten omgekomen op de Noordzee

20 Duizend dode zeekoeten is veel, zo zegt Leopold, ook al zijn er in totaal zo'n 2 miljoen exemplaren voor de Nederlandse kust. "Iedereen ziet het, overal liggen ze en het is een flinke klap voor de zeekoet."

Elke dag worden er op de stranden aan de Nederlandse kust, van Schiermonnikoog tot Hoek van Holland, dode zeekoeten gevonden. "Het is bijna een zeekoet per kilometer per dag." Daarnaast worden er nog tientallen zieke en zwakke dieren bij de diverse vogelasielen opgevangen. Eind januari werden de eerste vogels al bij De Fûgelhelling in Ureterp binnengebracht. Het probleem duurt nu drie weken, en het speelt nog steeds want ook dinsdag werden er weer dode zeekoeten gevonden.

Rommel in de darmen

Bij de Fûgelhelling is meteen ook een begin gemaakt om te onderzoeken wat de oorzaak van de massale sterfte is. Er werd onder andere zwarte rommel gevonden in de darmen van de vogels. Dit wordt verder onderzocht in Wageningen.

Toch zou die zwarte rommel ook een symptoom kunnen zijn van een uitgehongerde vogel, die door harde wind teveel energie moet verspillen om eten te vinden. Want zonder eten kan het lichaam van de dieren in een noodstand gaan, en de eigen organen verteren. Dit zorgt dan weer voor vreemde substanties in de darmen.

Een Nederlands probleem

Onderzoeker Leopold vindt het opvallend dat de massale sterfte alleen in Nederland voorkomt. "Uit Duitsland en België krijgen we dit soort meldingen niet." De containerramp zou er mogelijk wat mee te maken kunnen hebben. "Het epicentrum lijkt rond Ameland te liggen", zo vertelt Leopold. Toch vindt hij het vreemd dat er alleen maar een paar verschillende vogelsoorten zijn getroffen, en niet, bijvoorbeeld, eenden. "Het lijkt een voedselkwestie."