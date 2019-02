Wim Stroetinga uitgeschakeld door val in Kopenhagen

In Kopenhagen vormde Stroetinga een duo met Yoeri Havik. Ook hij ging onderuit, maar liep alleen wat schaafwonden op. Havik kan daardoor het evenement wel afsluiten, met als partner de Duitser Christian Grasmann. Ze staan momenteel vierde in het klassement.

Eind februari begint het WK op de baan in de Poolse stad Pruszków. Het is nog niet duidelijk of Stroetinga daar kan meedoen.