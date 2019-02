Speciale opleiding monteur zonnepanelen

Het is de bedoeling dat de kandidaten in drie maanden tijd worden opgeleid tot monteur van zonnepanelen. En nadat de opleiding klaar is krijgen ze een baangarantie bij GroenLeven. Het project loopt eerst in Groningen en Noord-Drenthe.

GroenLeven is zeer tevreden over de vooruitzichten van het project: "Ik ben ontzettend trots dat we, in een markt waar een ernstig tekort is aan technici, zelf mensen die al langer werkzoekend zijn gaan helpen en opleiden om de energietransitie te versnellen", zo vertelt directeur Roland Pechtold van het bedrijf.