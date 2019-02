Burgemeester Ameland wil lobbyist in Den Haag

Op dit moment wordt het beleid in Den Haag met een 'Waddentoets' gecontroleerd om te kijken of het goed is voor de Waddeneilanden, of niet. Door de geografische positie hebben de eilanden namelijk een bijzondere positie in Nederland. De Waddentoets wordt echter te weinig ingezet, en de gemeenteraden worden amper geïnformeerd over de Waddentoetsen die worden uitgevoerd, en de uitkomsten daarvan.

Lobbyist

De afstand tussen de Waddeneilanden en Den Haag is volgens Van Klaveren niet op te lossen met een telefoontje of een email. "Alleen een lobbyist kan dit, een duizendpoot die van alle markten thuis is", aldus de burgemeester.

Van Klaveren zou de lobbyist graag op de agenda van de Waddeneilanden zetten, maar wacht daar nu eerst nog mee, omdat het ministerie net opdracht heeft gegeven om de Waddentoets te evalueren. Dit moet in maart of april gebeuren.