Bergumermeer klaar voor de toekomst: van 40 caravans naar 24 chalets

Het werk is in december begonnen, en het grondwerk moet in maart of april klaar zijn. Zodra een chalet is verkocht, wordt het neergezet en klaargemaakt. De kopers mogen de chalet ook zelf verhuren.

Volgens eigenaar Fokke Eybergen van het vakantiepark is er veel vraag naar chalets. Er is minder vraag naar caravanplaatsen en meer vraag naar "gemak en comfort". "Helaas is het toeristisch kamperen in Nederland in de laatste 10 jaar aan het teruglopen. Dus om je camping daarmee te vullen wordt steeds moeilijker."

Een vorm van Glamping

Veel mensen willen tegenwoordig dat alles klaar staat als ze aankomen, om dan ook snel weer weg te kunnen als de vakantie erop zit. De chalets kunnen in dat licht worden gezien als een vorm van Glamping (luxe kamperen). "Glamping is populair, maar wat is dat precies", zo filosofeert Eybergen over de populaire term die door veel recreatieparken wordt gebruikt. "Voor de een is het een luxe tent, voor de ander een luxe chalet." In dat licht zijn veel nieuwe chalets een soort van Glampingplaatsen.

Zowel gasten die voorheen een stacaravan hadden, als mensen die willen investeren, hebben volgens Eybergen interesse in de chalets.