SC Franeker stopt na dit seizoen met prestatievoetbal op zondag

De strijd tussen het zaterdags- en zondagsvoetbal zorgt al lange tijd voor tweespalt in de vereniging. Een rapport, opgesteld door in onafhankelijke commissie, zegt dat ook. "Wij hopen van ganser harte dat het gezonde verstand een keer gaat doorbreken. Zo niet, dan vrezen wij dat de dagen van deze club op korte termijn zijn geteld", was daar in te lezen.

Er werd maandagavond tweemaal gestemd op de ledenvergadering. Eerst over de vraag op het prestatievoetbal beperkt moet worden tot een dag. Vervolgens bleek een grote meerderheid voor de zaterdag: 141 stemmen tegenover 73 voor zondag. Zeven hadden geen voorkeur.

De opdracht is nu om een nieuw bestuur samen te stellen. Het huidige bestuur maakt het seizoen nog af, maar treedt daarna af. Op de ledenvergadering kwam er geen reactie op een oproep voor nieuwe bestuursleden.

Het besluit van SC Franeker past bij de ontwikkelingen in het Friese amateurvoetbal. Steeds meer ploegen stoppen op zondag en gaan op zaterdag verder, zoals onder andere bij Wolvega, Zwaagwesteinde en Stiens ook gebeurd is.