"Geen vervanging regelen bij ziekte is geen goed actiemiddel"

Directeur Bas van Loo vindt het geen goed actiemiddel. Ook in Friesland komt het voor dat kinderen naar school worden gestuurd bij ziekte van een leraar, vertelt hij. Het probleem is er wel, maar deze manier van actievoeren vindt geen weerklank bij de aangesloten scholen, denkt Van Loo. De meeste schooldirecteuren vinden dat de actievorm niet past bij het onderwerp.

Het onderwerp op zichzelf vinden zij wel belangrijk. Het bestuur van schoolgemeenschap Furore en PCBO Smallingerland zal nog deze winter een brief sturen naar alle ouders om hun duidelijk te maken hoe ernstig de situatie is. Bij ziekte kan alleen met veel moeite vervanging geregeld worden. Vaak lukt dat zelfs niet en moeten kinderen naar huis worden gestuurd.

Geen vervanging regelen als actiemiddel gaat te ver, vindt Van Loo. Dat dupeert de scholen en de ouders te erg.

De landelijke oproep heeft wel effect, want daardoor wordt het probleem weer op de kaart gezet. Furore en PCBO Smallingerland sturen een brief aan de ouders over de problemen. Dat hebben zij meerdere keren gedaan. In die brief roepen zij mensen op om zich te melden als zij iemand kennen met een lesbevoegdheid.