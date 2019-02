Jong Heerenveen en Jong Excelsior wisselen van plek op ranglijst

De Friezen begonnen goed aan de wedstrijd, want al in de tweede minuut opende Ajax-huurling Dennis Johnsen de score. Vier minuten later maakte Excelsior de gelijkmaker door een doelpunt van Dennis Eckert. Tien minuten later kwam daar nog een doelpunt bij van Excelsior-speler Otto van der Loo. In de 37e minuut was het Denis Mahmudov die de 1-3 maakte. Dat was ook de ruststand.

Dennis Johnsen wist de schade voor Heerenveen te beperken toen hij na rust de 2-3 maakte. Daarna waren er nog kansen op de 3-3, maar Heerenveen wist niet meer te scoren. Daardoor verliezen zij dus met 2-3, terwijl de ploeg vorige week nog met een 4-0 overwinning begon aan het jaar.

Aanwinsten Dennis Johnsen en Andreas Skovgaard stonden beide in de basis. Door het verlies zakt Jong Heerenveen van de eerste plaats naar de tweede plaats in de ranglijst. Jong Excelsior, dat tweede stond, klimt omhoog naar de eerste plaats.