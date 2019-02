Cambuur verliest van hekkensluiter Jong AZ

De wedstrijd was amper begonnen toen Cambuur op achterstand kwam. Na 4 minuten spelen verloren de Leeuwarders de bal op het middenveld, waarna Ondrej Mihálik de bal achter doelman Mous werkte.

Cambuur kwam daarna beter in de wedstrijd, aar kreeg geen grote kansen. Debuterende spits Sam Hendriks was er het dichtste bij, maar zijn schot in de 37e minuut gong rakelings naast. In de blessuretijd van de eerste helft moest Cambuur nog een klap verwerken, toen Kenzo Goudmijn de 2-0 in de lage hoek plaatste.