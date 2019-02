Provinciaal belang verwacht vier zetels: "Het politieke landschap is veranderd"

Zijn partij zat eerder onder een andere naam in de provinciale politiek, maar de laatste tien jaar waren zij niet meer vertegenwoordigd. Toch denkt Buising dat zijn partij een goede kans maakt omdat de gemeentebelangen de laatste jaren rondom in de provincie een flinke opmars gemaakt hebben.

"Het politieke landschap is veranderd"

Buising zegt dat het politieke landschap veranderd is. "De laatste jaren zien we dat steeds meer mensen lokaal stemmen. Als je kijkt hoe het twaalf jaar geleden was, en hoe het nu is, dan zit er een behoorlijk verschil in. Die ontwikkeling is er in de gemeentelijke verkiezingen en ik verwacht het ook in de provinciale politiek."

Van fractiediscipline hoeft er volgens Buising geen sprake te zijn. Mochten er vier statenleden van Provinciaal Belang in de Staten komen, dan mogen ze allemaal vrij stemmen, zegt hij. Zo wil Buising recht doen aan de lokale belangen van de achterban.