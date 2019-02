Stellingwerf College wint provinciale finale en mag naar landelijke finale 'Op weg naar lagerhuis'

Zes scholen in Friese finale

BNN-VARA reist voor de 21e keer door Nederland op zoek naar het beste debat- en speechtalent. Maandag was de Friese voorronde in het Provinciehuis in Leeuwarden met teams van de middelbare scholen Dockinga College, OSG Sevenwolden, OSG Singelland RSG Magister Alvinus, het Stellingwerf College en gymnasium Beyers Naudé.

Stellingen pas vlak voor debat bekend

In de finale stonden OSG Sevenwolden uit Heerenveen en het Stellingwerf College uit Oosterwoude tegenover elkaar. Er werd onder meer gediscussieerd over de zin en onzin van een jongerenparlement en of de wolf wel of niet een plek in Friesland verdient. De debaters hoorden pas vlak voor de discussie wat de stelling was en wie welk standpunt moest verdedigen. De jonge debaters van 14 tot 17 jaar deden dat met volle overtuiging. Het Stellingwerf College was volgens de jury het beste. Die school mag nu meedoen aan de landelijke finales in Hilversum.

Rinske vertelt beste verhaal

De beste speech werd gehouden door Rinske Perdijk van het RSG Magister Alvinus uit Sneek. Zij wist de jury en de andere aanwezigen te boeien met een indrukwekkend verhaal over hoe gehaast veel jonge mensen in het leven staan en hoe de rest er voor kan zorgen dat die mensen niet vastlopen of depressief worden.