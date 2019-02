Video: Zo besluit de VAR dat Heerenveen niet verliest van Vitesse

De videoscheidsrechter had een bepalende rol in de wedstrijd van Heerenveen tegen Vitesse. In de blessuretijd kwam Vitesse op een 3-1 voorsprong, maar op advies van de videoscheidsrechter werd dat doelpunt afgekeurd en kreeg Heerenveen een strafschop.

Voetbalbond KNVB heeft de beelden gepubliceerd, waar uit blijkt hoe die beslissing tot stand is gekomen.