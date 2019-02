Sportoverzicht: SC Heerenveen, schaatsen en korfbal

Voetbal

SC Heerenveen speelde dit weekend met 2-2 gelijk en dat terwijl ze eerst met 3-1 achter stonden. Vitesse scoort de 3-1 in de blessuretijd. Op advies van de VAR word de goal afgekeurd, en krijgt Heerenveen een strafschop. Die word benut, eindstand 2-2. Cambuur komt maandagavond in actie tegen Jong AZ. Met Sam Hendriks voor het eerst in de basis.

Schaatsen: langebaan en shorttrack

Afgelopen weekend waren de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dresden. Suzanne Schulting liet daar zien dat zij echt de beste is. In Hamar was ook in wereldbekerwedstrijd, van het langebaanschaatsen. De Fries Douwe de Vries deed mee.

Korfbal

En de korfballers van LDODK speelden tegen DVO.

Wedstriid fan de wike

De 'Wedstriid fan de wike' is de kraker in de vijfde klasse C. Donkerbroek tegen Sport Vereent.