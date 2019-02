Terugkijken op 25 jaar Omrop Fryslân televisie: "We moesten het wiel opnieuw uitvinden"

"Het was een perfecte uitzending. We waren de hele dag zenuwachtig. Ik had wel ervaring bij de radio maar niet bij televisie", vertelt Dieuwke Kroese. Er waren audities voor de functie van presentator.

"We moesten het wiel opnieuw uitvinden"

Omrop Fryslân was de tweede regionale omroep na Oost. "We moesten het wiel opnieuw uitvinden", legt Sjoerd IJbema uit, hij was destijds programmaleider. "Hoe het moest, wisten we niet, maar wel dat we nieuws serieus en goed moesten brengen."

Het gebouw aan de Nieuwstad was niet erg geschikt. "We zaten op de eerste verdieping en dan moesten we met alle tassen naar boven. Maar we zaten wel midden in het centrum en dat was wel erg leuk", vertelt Dieuwke Kroese.