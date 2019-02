'Nederlandse ontheffingen voor pulsvissers in strijd met regels'

Bij pulsvisserij jagen de kotters met kleine elektronische schokjes richting zeebodem de vissen in de netten. Dat is eigenlijk verboden, maar jaren geleden is afgesproken dat 5 procent van de vloot mag experimenteren voor wetenschappelijk onderzoek. Nederland heeft ondertussen ontheffingen verleend aan 84 kotters, zo'n 40 procent.

Beter voor de bodem

Ook sommige Friese vissers werken op deze wijze. Daarvoor hebben zij speciaal materieel aan boord. Volgens de vissers is deze techniek beter voor de bodem, omdat er geen zware sleepkettingen worden gebruikt.

De directie visserij adviseert de commissarissen om een zogenoemde 'inbraakprocedure' te beginnen. Dat kan, na een waarschuwing, leiden tot een zaak bij het Europese Hof van Justitie.

Het ministerie van LNV gaat ervan uit dat er altijd volgens de regels gehandeld word. Een woordvoerder wilde niet op de kwestie ingaan, omdat het nog niet zeker is of er echt een inbraakprocedure komt. "De commissie moet daarover oordelen. Dat wachten we af."

Totaalverbod

Het Europees Parlement stemde vorig jaar in met een totaalverbod op de pulsvisserij. Onderhandeling met de EU-lidstaten zouden echter nog kunnen leiden tot het behoud van een deel van de vergunningen.