Deze week was de Wedstrijd van de Week SV Donkerbroek tegen Sport Vereent. Een duel in de vijfde klas C op zondag op het laagste niveau in de competitie. Donkerbroek staat eerste en heeft alles gewonnen. Sport Vereent uit Oldeholtpade heeft negen keer gespeeld en man slecht één punt behaald. Hoe dit duel afloopt? Kijk hier.