Omrop Fryslân televisie bestaat 25 jaar: bekijk de allereerste Hjoed

Het is op de kop af 25 jier geleden dat Omrop Fryslân televisie begon met de eerste uitzending. De allereerste uitzending van de regionale omroep op 4 februari 1994 werd gepresenteerd door Dieuwke Kroese. Deze onderwerpen zaten onder andere in het journaal: bouw zoutfabriek Frima in Harlingen gaat door, Abe Lenstrastadion eerder klaar dan gepland en nieuwe reddinghelikopters voor de Waddeneilanden. Bekijk de uitzending: