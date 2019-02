Tim Douwsma presenteert nieuwe single in het Fries als ode aan Fryslân

Zijn nieuwe single heet 'Fryslân' en daarin bezingt hij zijn liefde voor de provincie. "Ik had het idee al heel lang in mijn hoofd. Ik wilde het graag in het Fries doen", vertelt Tim Douwsma. "Met Marcel Smit heb ik het liedje geschreven." De eerste zin is: 'Ik rûk yn de fierte it gers fan it lân'.

Zijn nieuwe single komt vrijdag uit, maar in de Middei fan Fryslân wordt die donderdag al gedraaid, Tim komt dan zelf naar de studio om de single aan te kondigen. Tot die tijd hoor je elke dag alvast een klein stukje van het nummer.

"Mijn familie en vrienden vinden het geweldig en mijn pake en beppe zijn er wild van. Ik heb er een goed gevoel over."