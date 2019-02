Skûtsjeschipper Fonger Talsma houdt voorlopig op met de IFKS

"Het was geen gemakkelijk besluit, omdat je zoiets niet alleen voor jezelf besluit, maar ook voor een hele bemanning. Ik heb er deze winter goed over nagedacht. Bij mij ontbreekt de motivatie om er een succesvol jaar van te maken. En die motivatie is wel van groot belang, want het vergt ook dit jaar veel organisatiewerk. Je moet veel dingen regelen. Je hebt vijftien man aan boord en je wilt dat ze het naar hun zin hebben."

De Jonge Jan blijft aan de wal

De bemanning vindt het besluit van hun schipper jammer, maar ze hebben er wel begrip voor. Talsma: "Zoals het zich nu laat aanzien, blijft De Jonge Jan dit jaar aan de wal. Niemand van de bemanning wil het helmhout overnemen. We hebben ook niet verder gezocht naar een opvolger."

Talsma heeft twaalf jaar in de IFKS gezeild. Eerst als bemanningslid onder zijn vader Jelle Talsma. Drie jaar was geleden werd hij schipper op het skûtsje. Hij zeilde rechtstreeks van de C- naar de B-klasse, om in 2018 in de grote A-klasse te debuteren. Daar eindigde hij als twaalfde in het klassement. "Het is wel een gek idee dat we dit jaar niet meezeilen, maar we gaan de IFKS wel volgen. En ik zeg ook niet dat ik ermee ophoudt. Ik neem nu eerst een pauze."