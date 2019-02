Omrop Fryslân televisie bestaat 25 jaar: hoe is het begonnen op de Nieuwestad?

Hoe was het werken op de Nieuwestad?

Frans Slaterus, Maarten Bruining, Afke Meekma en Simone Scheffer waren erbij, die eerste dag. Ze gingen terug naar 4 februari 1994.

"Hier was de redactieruimte," vertelt redacteur/verslaggever Afke Meekma. "Ik weet het nog goed, ik zat aan een dubbel bureau, met Piter Zwart tegenover mij. Daar was de opslag en daar zat planning en daar de verslaggevers."

Geen glamour

Voor de eerste uitzending kwamen de eerste medewerkers al een paar maanden eerder bij elkaar in het gebouw om te proefdraaien. "Ik dacht wel van moet het hier nu gebeuren, het was hol, gehorig, er werd getimmerd en verbouwd. Ik had wel meer een glamoureus beeld van televisie, dat was dit hok echt niet."

Technicus Frans Slaterus weet het nog goed: "De trap kraakte heel erg. Eigenlijk kon je er tijdens de uitzending niet op lopen, want dat hoorde je in de uitzending. Soms moest er wel snel iets worden opgehaald van de redactie en dan hoorde je het stampen in de studio."

Ook cameraman Maarten Bruining was er vanaf het begin bij. Als Groninger was het wel even wennen voor hem. "Iedereen sprak een andere taal."

Wat roept het gebouw nu op?

"Een gevoel van nostalgie", vertelt Afke Meekma. "Het was hard werken, maar het was een mooie tijd, we waren met een kleine ploeg. Soms liepen de emoties hoog op, we hebben mooie dingen gemaakt."

"Het was ook pionieren", vult Frans Slaterus aan. "We werden ook wel tegengewerkt. Er was angst bij de radiocollega's dat het alleen maar geld kostte." "Het was ook zij van de televisie en wij van de radio," verwoordt Afke Meekma.

Computer

Het was ook de opkomst van de computer en de digitalisering. "Eerder werkten we met typemachines, er was helemaal geen ANP of een netwerk", legt Afke Meekma uit. "Er was één draadloze telefoon, maar die hield de directeur steeds bij zich", vult Frans Slaterus aan. "We kregen een internetcomputer en iedereen stond eromheen naar te kijken", weet Maarten Bruining nog.

Omroptientje

De kijker wist al gauw dat om 19.00 uur Hjoed op televisie kwam. Dat was al gauw ingeburgerd. "Ik weet nog dat een ploeg terugkwam met een tientje van een kijker. Dat was het eerste omroptientje om de Omrop te behouden", vertelt Afke Meekma.