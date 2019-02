Weerman Piet Paulusma weg bij SBS6: "Ik had die 25 jaar graag vol gemaakt, maar het mag niet zo zijn"

Op 31 december 2019 komt er een einde aan het contract van Piet. Het nieuws werd hem op 2 januari door de leiding van SBS6 medegedeeld. Echt verbaasd was de weerman niet. Piet: "Je ziet het wel een beetje aankomen, want SBS wil een andere kant op met de zender. Dat betekent dus ook dat er gekozen is voor een andere opzet van het weer. En in dat plaatje pas ik niet."

Meest bekeken programma

Piets Weerbericht is het meest bekeken programma van SBS6. Dat weerhoudt de leiding er echter niet van om voor een ander gezicht te kiezen. Piet is niet gevraagd om mee te denken over het nieuwe concept van het weerbericht. "Dan is het dus definitief klaar. Dan heb ik hier 23 jaar gezeten en hier met veel plezier gewerkt. Ik had graag die 25 jaar vol gemaakt. Dat zou een record zijn geweest, maar dat lukt dus niet. Jammer."

Niet schoppen en slaan

Piet wil zich vanaf volgend jaar meer toespitsen op online weerberichten. Tot die tijd zal het het weer met veel plezier blijven presenteren bij SBS6. "Dat is mijn professionaliteit: ik ga niet schoppen of slaan."

365 dagen in beeld

Al meer dan 23 jaar is Piet 365 dagen per jaar het vaste gezicht als weerman van SBS6. In al die jaren was hij maar een paar keer afwezig. In augustus vorig jaar werd hij vervangen door zijn dochter Martsje, vanwege een acute blokkade in zijn dikke darm.

Piet Paulusma blijft uiteraard wel de vaste weerman bij Omrop Fryslân.