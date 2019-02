Actiegroep tegen zandwinning komt met honderd man naar raadsbijeenkomst

De zandwinningsplannen in het IJsselmeer zorgen voor veel onenigheid in De Fryske Marren. Zaterdagavond werd er een baksteen door een raam gegooid bij Olaf Storms, fractievoorzitter van de VVD. Deze partij is voor zandwinning in het IJsselmeer.

Tegen geweld

"We kunnen niet geloven dat iemand van onze actiegroep de baksteen bij Storms door de raam heeft gegooid." Dat zei Baukje Miedema van de actiegroep, die tegen de zandwinning in het IJsselmeer is. Miedema keurt de actie met de baksteen af. "We zijn als actiegroep tegen elke vorm van geweld. We voeren actie op basis van argumenten. We hopen dan ook dat de politie de dader zal vinden."

Dertig sprekers

De actiegroep komt maandagavond met zo'n honderd mensen naar de raadsbijeenkomst. Miedema: "Om 19.30 uur komen we met een aantal bussen aan en zullen we actie voeren bij het bordes. Maar het belangrijkste van de avond is dat we kunnen spreken. Het is mooi dat deze nieuwe vorm er is. Dertig van ons zullen kort vertellen wat hen het meeste tegenstaat in het plan."

Stem van het volk

Volgens Miedema is het belangrijk om de stem van het volk te laten horen. "In de stukken staat dat het belangrijk is dat er draagvlak is onder de bevolking. Met de acties laten we zien dat die draagvlak er niet is onder de inwoners."