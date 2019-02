Doodgeboren baby's kunnen voortaan worden geregistreerd

Het gaat om een wijziging van de Wet Basisregistratie personen. Het kind wordt zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de basisregistratie. Daarmee bestaan de baby's dus nu wel voor de overheid. De registratie is goed nieuws voor veel vaders en moeders.

"Het is een bijzondere dag. We zijn nu echt met zijn vijven, ook op papier. Ze staat nu tussen Hessel en Jeske in. En Silke hoort daar al zeseneenhalf jaar bij. Nu ook officieel", vertelt moeder Amarins.

Wat gebeurde er op 1 mei 2012?

"De dag begon normaal, maar ik voelde Silke al minder in mijn buik bewegen. Voor controle gingen we naar het ziekenhuis en daar leek het hartje niet te kloppen zoals zou moeten. Toen moest ik een spoedkeizersnee en kwam ze levenloos ter wereld. Ze was al in de buik overleden."

"Die dag vergeet je nooit weer," vult vader Henri aan. "Op de eerste dag heb ik aangifte van de geboorte gedaan in het ziekenhuis, maar ik moest haar ook direct weer uitschrijven. Dat was geen fijn moment."

Silke hoort er voor de familie altijd bij. En nu dus ook op papier. Op haar geboortedag staan ze er altijd bij stil en praten ze over Silke. Zoon Hessel (10 jaar) heeft zijn eigen knuffel bij de begrafenis omgeruild voor de knuffel die voor Silke was gekocht. "Die heb ik nu altijd bij me."

De wet geldt met terugwerkende kracht.