Marcel Kuin: "We werken hard aan het oplossen van de problemen bij Reumatologie"

Dat er problemen op de polikliniek zijn, is geen geheim. In 2016 kwam er al een melding van slechte verhouding op de werkvloer. "Intussen staat het er wat beter voor dan je in de kranten kunt lezen", vertelt Kuin. "De sfeer is weer goed. Maar de problemen zijn nog niet opgelost, want er is nog steeds een patiëntenstop."

Nieuwe reumatoloog

Het probleem ontstond toen het Sneker ziekenhuis een nieuwe reumatoloog aannam. Kuin: "Helaas bleek dat de samenwerking tussen de zittende reumatologen en de nieuwe reumatoloog niet goed verliep. Toen hebben we de patiëntenstop moeten invoeren. Dat doe je natuurlijk liever niet. Het betekent dat we nieuwe patiënten moeten doorverwijzen naar andere ziekenhuizen. Huidige patiënten en spoedgevallen behandelen we wel."

Mediation

Om de problemen op te lossen, heeft het ziekenhuis geprobeerd om de medisch specialisten via mediation dichterbij elkaar te krijgen. Dat is echter niet gelukt. Een van de drie reumatologen zit al meer dan driekwart jaar thuis. Dat de andere twee medisch specialisten een echtpaar is, heeft volgens Kuin geen invloed op de situatie. "Ik wil benadrukken dat er niets op de professionaliteit van de medisch specialisten is aan te merken. Dokters moeten heel intensief met elkaar samenwerken. We hebben daar respect voor en ook geen oordeel over. Maar we moeten het wel oplossen."

Onafhankelijke commissie

Een onafhankelijke commissie zal onderzoek doen naar hoe het probleem op de werkvloer opgelost kan worden. Kuin: "Voor de korte termijn is het doel om het probleem op te lossen voor de patiënten. Achter de voordeur kunnen we de onderlinge situatie dan verder oplossen."