Organisator Eric Lansu over de Winterfietselfstedentocht: "Het was fantastisch"

Mede door het mooie weer zat het tempo er flink in. Lansu: "Om een uur of negen was iedereen al binnen. Heel veel posten hadden gelijk bij opening al deelnemers die langs kwamen." Vooral in het begin van de tocht zorgde de gladheid op de weg voor wat kleine valpartijen. Toch viel de schade mee. Lansu: "Er zijn geen ernstige ongelukken gebeurd. De gemeente had de gehele route gestrooid, maar dat moet even inwerken uiteraard. Deelnemers vooraan kunnen daar een beetje last van hebben gehad."

Net niet

Net als voorgaande jaren was er een aantal mensen dat de eindstreep niet haalde. "Denk aan mensen die het toch hadden onderschat of net ziek waren geweest", vertelt Lansu. "En we hebben iemand met zweepslag weer terug naar Leeuwarden gebracht."

Gezellig en klein

Dit jaar deden er maar liefst 1200 mensen mee aan de Winterfietselfstedentocht. Lansu: "De bekendheid groeit. De Elfstedentocht is een prachtig merk, dat we met z'n allen uit moeten dragen. In de huidige opzet kunnen we tot een 1500 deelnemers laten meedoen. Dan blijft het gezellig en klein."